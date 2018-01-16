深藍前議員 質疑侯是綠友

2018年01月16日 01:18 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長選舉再添變數！上屆落選的深藍金姓前議員15日在平面媒體刊登「苟且不能偷生 綠化豈能安生」廣告，質疑藍營內部民調最高的副市長侯友宜是「民進黨之友」，當年319槍擊案後三級跳為警政署長，他卻因抗爭319遭判刑入獄，該案真相未明，侯怎能代表藍營參選新北市長？盼良性競爭，選出禁得起考驗的人選。

金姓前議員表示，國民黨新北市長一戰不能輸，要保有最後執政的一都，市長朱立倫推薦的人，如前新北市副市長許志堅涉貪、當時搭檔參選總統的副手王如玄被爆料有軍宅圖利疑雲，如果再推薦侯友宜，許多深藍民眾和軍警選民，這一張票實在投不下去。

金表示，外傳除了侯友宜，前台北縣長周錫瑋也將角逐新北市長寶座，如果國民黨中央徵召周錫瑋，他會「慎重考慮」退出國民黨初選；若是僅從兩位副市長侯友宜、李四川中擇一，他會全力支持李四川，李是真正有在做事的副市長。

「不是好的人選！」金受訪表示，侯友宜絕非代表國民黨參選的好人選，若侯堅持參選，自己初選將參選到底。

金姓前議員也提到，國民黨「全民調」是不負責任的作法，他曾當面向國民黨主席吳敦義建議，民調應該改為7成民調、3成黨員民調或投票，這樣才能選派出代表國民黨，又符合民眾期待的候選人。

他在廣告呼籲，朱勿師心自用，輸了僅存的一都，懇請中央參考他的意見，將初選機制納入黨員民意，切莫再讓支持者心灰意冷，失去投票動力；他也強調，參選並非要破壞黨的團結，希望透過良性競爭，讓國民黨勝選。

(中國時報)