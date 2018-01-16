觀光巴士跳票 市府：尚在規畫

2018年01月16日 01:18 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府為了將基隆打造成國際觀光都市，並因應日漸增加的郵輪觀光客，提出增設2輛觀光巴士，原定去年底前上路，怎料卻仍跳票，對此，國民黨基隆市長擬參選人謝立功指出，市長林右昌的許多規畫都是空話，甚至還在產博會時炫耀一番，其實民眾早已不期不待，而市府則回應「尚在規畫中」。

市府都發處2014年在「基隆市港岸觀光廊帶整體發展計畫報告書」指出，為了規畫觀光巴士，並縫補好交通部觀光局推出的「台灣好行」北海岸路線斷點，建議透過不同主題的觀光巴士路線規畫，有效縮短搭乘時間，提升旅客搭意願。

市府擬規畫出以「東岸線」為主的觀光路線，包括「海洋觀光線」連結基隆車站、原住民會館、和平島公園、碧砂遊艇港、海科館、望海巷漁港；「文化觀光線」連結基隆車站、廟口夜市、中正公園、役政公園、二沙灣公園；「調和街轉運線」連結調和街轉運站、海科館，並提出相關發展配套規劃，以平日每小時1班及假日每半小時1班進行調派。

市府於去年3月間指出，首波的2輛觀光巴士於2016年底已經完成發包，並正在打造車體，預計去年9月底前交車，並在去年底前成行上路，對象以郵輪觀光客為主，讓遊客可以在基隆市區享有一日遊。

「都是空話！」謝立功痛批，林右昌大部分規畫都沒有期程，只有少數會有，但卻還是一再跳票，這項觀光巴士的規畫是對遊客有助益的，希望林不要在選前最後2、3個月再完成，民眾不是那麼好欺騙的。

交旅處長李綱對此回應，由於已經有「台灣好行」的旅遊巴士，串聯到「水金九」的系列景點，至於推出細部旅遊行程的觀光巴士尚在規畫中，今年暑假會與相關單位再協商。

(中國時報)