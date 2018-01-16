黃永鎮要「讓大家過得更好」

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中國時報
／桃園報導

「父親從政時每天早出晚歸，經常體力透支，有時回到家裡，連坐著都會睡著！」黃永鎮在父親、前立委黃宗源麾下歷練，12年的助理生涯讓他發現社會上有許多弱勢需要幫助、生活中有許多困難需要解決，秉持「讓大家過得更好」的初衷，跟著走上政治路，希望幫助更多人。

黃永鎮退伍後賣過實驗室儀器、跑過汽車業務、當過鋼鐵董事長特助到工地看鋼構圖、也到貨運公司擔任司機，2002年父親黃宗源以台聯不分區第一名出任立委，他也跟著進入國會擔任助理，負責鄉里的選民服務，工作歷練讓他貼近基層，更懂得傾聽民眾的心聲。

黃永鎮說，12年的助理生涯，讓他對選民服務、公共事務、地方建設都很熟悉。他也不遺餘力幫助弱勢，有一年向桃園寶貝潛能發展中心購買中秋月餅，說：「如果有什麼需要可以找我幫忙！」中心創辦人陳美谷一開始半信半疑，幾次困難在黃居中協調下順利解決，讓她開始相信。2人熟識後陳美谷才講起中心最早的落腳處是父親黃宗源的幫忙，讓他感受到父子傳承幫助人的感動。

「民眾給你的肯定眼神，心裡是踏實的！」黃永鎮現在也在大學攻讀中小企業經營管理碩士班，不間斷的服務、持續性的進修，他認為民進黨是一個願意給新人跟年輕朋友機會的政黨，雖然政二代的新人無法在民調加分讓他覺得惋惜，但相信黨的考量和用心就是要鼓勵大家公平競爭，他也會秉持初衷朝年底桃園市議員選戰邁進。

(中國時報)

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