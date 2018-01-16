第5選區 參選大爆炸 5將力拚連任

2018年01月16日 01:18 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣縣議員第5選區，應選5席，現任議員有陳文漢、李清木、歐陽蓁珠、張春洋與陳重嘉。年底選舉，5人都表態尋求連任，不過，該選區目前有不少新人躍躍欲試想要來挑戰，選情很熱鬧。

第5選區目前的政治版圖呈現綠大於藍，溪湖、埔心、埔鹽3鄉鎮有2鄉鎮是民進黨執政，5席縣議員，只有陳文漢是國民黨籍，李清木與歐陽蓁珠則是民進黨，而張春洋與陳重嘉為無黨籍。

5人在地方經營扎根很賣力，爭取連任的企圖心很明顯，不過，其中陳文漢，有可能是由也曾任縣議員的妻子陳玉姬披掛上陣，最後由誰投入選戰，還是有變數。

年底選戰，將因新人輩出挑戰變得格外刺激與熱鬧，據了解，目前可能出馬挑戰的，包括溪湖鎮民代表楊舒萍，民進黨內則有商界人士章建宜，埔心鄉公所祕書張國閔、鄉民代表黃金吉爭取提名，另外還有無黨籍的許晉揚以及臉書「埔心人大小事」版主康國義。

國民黨籍埔鹽鄉長楊福地今年兩屆任滿，地方也傳聞可能回鍋再參選縣議員，曾經擔任副議長的他，也有爭取更上一層樓的企圖心。但也有一說，他志在立委。無論如何，第5選區這場選戰，楊福地的動向備受矚目，有牽一髮動全身的影響力。

年底選戰還未開打，第5選區布局參選者就已經超過10人，這場選舉，綠軍表態參選者踴躍，屆時爭取提名是否造成內鬨效應，值得關注，而藍軍如何求勝掙回勢力版圖，支持者也很關心。

(中國時報)