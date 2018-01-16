嘉市減1席 參選人爆炸

2018年01月16日 01:18 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市人口跌破27萬，恐影響今年底嘉義市議員席次減少1席，從目前24席變成23席，但擬參選的人不減反增，且新人輩出，特別是東區的席次由11席減為10席，傳出有意參選的新人至少10人，西區也有數名新人欲投入，老將不敢輕忽。

市府民政處副處長兼市選委會專員張朝坤表示，今年九合一選舉中選會目前擬於11月24日投票，依《公職人員選舉罷免法》規定，以選舉投票月前第6個月月底人口數為準，則推估今年底議員選舉應選席次以5月底全市人口數為基準。

嘉義市去年12月底人口數26萬9398人，東區12萬2103人、西區14萬7295人，全市人口數低於27萬人，依《地方制度法》、《地方立法機關組織準則》推算，嘉義市人口超過20萬，議員名額19人，每增加1萬4000人增1名，最多33名，以目前人口不足27萬，則議員名額減為23席，再依據東、西區人口數與全市人口、議員名額分配比例推算，東區名額10名、西區13名，換言之，東區少1名，西區仍是13名。

席次可能減少，但參選人劇增，除了現任議員決意再戰，目前東區傳出約有10名新秀躍躍欲試，西區也有數人欲搶爭席位，老將新秀的拚搏勢必激烈。

本屆議會，國民黨7席、民進黨5席、台聯黨1席、無黨籍11席，無黨籍洪有仁及國民黨郭文居都因案被解職，2人在東區的票源為各方人馬覬覦，但郭文居推出弟媳黃思婷力拚接棒，台聯黨除現任蔡永泉力守東區，擬提名新人張亞齊挑戰西區，此外，時代力量也傳將提名人選。

民進黨嘉義市黨部已決議提名8個名額，西區是現任議員王美惠、陳幸枝、蔡文旭等3人及2名新人，東區是現任黃露慧、黃盈智等2人及1名新人，另外，市黨部主委黃大祐、劉厝里長許明對爭取提名參選西區，市府機要祕書林耿瑋爭取提名參選東區。

國民黨有現任副議長郭明賓、張秀華、鄭光宏、傅大偉、張敏琪均拚連任，議長蕭淑麗表態參選市長，還有黨中央委員藍力凱表態及其他數人被點名參選。

國民黨選情尚不明朗，因為議員提名作業排在市長提名作業之後，市長提名作業遲遲不定，預估議員提名於農曆春節後展開。

(中國時報)