民進黨網內互打 市長初選副戰場

2018年01月16日 01:18 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

市議員選舉還沒起跑，林園、大寮選區民進黨內已暗潮洶湧，尤其副議長蔡昌達、前議員韓賜村、前市黨部執行長洪村銘3名男將，各擁其主、競爭激烈，直至劉世芳退出市長初選，3人積極顧樁、拔樁，為選情增添波動。

林園、大寮被視為傳統選區，派系組織影響深遠，尤以男將實力較強，現任4席有藍營王耀裕、黃天煌，綠營副議長蔡昌達、及婦女保障名額當選的李雨庭，民進黨前議員韓賜村也是強棒，本屆以第4名、不到100票差距高票落選。

地方認為這次林園、大寮綠營市議員初選，可視為市長初選的副戰場，現任蔡昌達、李雨庭，早就表態力挺陳其邁，捲土重來的韓賜村也挺陳，劉世芳陣營則指派市府團隊嫡系、曾任陳菊祕書的市黨部執行長洪村銘應戰。

2010年的縣市合併後第一屆高市議員選舉，綠營在林園大寮選區，即是蔡昌達、韓賜村、洪村銘3人初選，當時沒市長初選問題，陳菊一枝獨秀，3人搶扛菊旗為選情加分，然而物換星移，這次再度對決回歸派系。

劉世芳11日宣布退出市長初選投下震撼彈，牽動議員選情，洪村銘坦言「有影響」，未來他將更凸顯在市府團隊多年歷練，鞏固菊系基本盤。

韓賜村則說，劉世芳退選後，顧忌市府民政系統而原本不敢表態的里長們，難免會動搖，「確實對陳其邁陣營有利！」

此外，婦女保障名額也是關鍵，李雨庭有現任優勢，劉世芳陣營則支持前立委徐志銘女兒徐瑀岑，劉世芳上周宣布退選，徐瑀岑立刻在臉書發文，強調「堅持走自己的路、不畏懼，未來會更加努力，決戰到底」；而趙天麟也派出人選，由在地里長黃裕玲出馬競選議員。

民進黨「網內互打」精彩，反觀國民黨仍在鴨子划水，現任議員王耀裕、黃天煌篤定獲提名，市黨部評估有更上層樓空間，傾向提名3席，仍要再討論，現包括洪秀錦、邱于軒、王鍾賢、余聖明4人表達角逐意願，但競爭態勢未明朗。

(中國時報)