新人輩出 幕僚戰將來勢洶洶

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中國時報
／台北報導

2018市議員出現換血熱潮，不少新人有意投入選舉，尤其第一線出身的幕僚、助理，常參與會勘協調、為民服務，熟知地方事，累積經驗與人脈，備受外界矚目。

台北市士林北投選區各黨爭取黨內初選的人大爆炸，新人競爭更激烈。民進黨內就至少有5位新秀，將和該區4位現任議員搶民進黨6席次。其中立委吳思瑤的地方主任陳賢蔚接棒參選，他自加入吳思瑤競選市議員團隊，已有12年的政治幕僚經歷，早早拚提名搶曝光，除了成立臉書專頁，在巷弄內也能看見貼著小型海報。

另外，長期擔任國民黨前副主席詹啟賢辦公室發言人的張斯綱，也曾任郝龍斌國會辦公室助理，也藉由自己臉書粉絲團曝光各式走訪地方的影片，呈現紮根基層。

中山大同選區也是下屆市議員選戰的一級戰區，已表態參選的林亮君，過去任簡余晏市議員時的助理，將會和民進黨市議員，也是簡余晏前辦公室主任顏若芳競爭，形成自己人對打局面。資深議員陳政忠的幕僚大將林婕麗，早已積極布局，但她上次代表新黨參選被國民黨撤銷黨籍，能否順利爭取國民黨提名參選，備受關注。

而中正萬華市議員童仲彥因爆出毆妻遭民進黨開除黨籍，不少人看中可能出現的席次空缺，紛紛表態參選，除了綠營外，市議員秦慧珠前辦公室主任伍大辰也決定前往中正、萬華區爭取下屆席次，伍擔任秦議員助理長達6年，但從20多歲就幫秦慧珠助選經歷長達18年，堪稱資深新人。

(中國時報)

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