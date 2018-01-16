參選批侯酸藍 黨內反彈

2018年01月16日 01:18 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北黨部主委李乾龍表示，全民調機制不會改變，樂見新的參選人加入，但不應該傷害黨內和氣。（本報資料照片）

金姓前議員宣布參選新北市長，在媒體廣告中批評侯友宜親綠、319槍擊案的處理不當，甚至酸國民黨輸怕了，才指望侯友宜；包括國民黨新北黨部主委李乾龍、新北議長蔣根煌都異口同聲表示，全民調機制不會改變，樂見新的參選人加入，但不應該傷害黨內和氣，炮口一致對外。

李乾龍表示，希望參選人能以闡述自己的政見理念為主，避免用不當言詞傷害到黨內其他候選人，要將炮口一致對外，至於黨內初選全民調已成定論，不會因為個人意見而改變。

蔣根煌表示，金過去抗議319槍擊案造假而被捕的爭議，確實有不少黨員討論，但以公開用言詞攻擊自己人，難免讓人觀感不佳，後續會與李乾龍一同找金會談，減少黨內雜音。

周錫瑋新北政策中心表示，樂見金參與初選，支持他的參選理念，大家也可以觀察侯友宜有沒有利用政府資源拉抬聲勢和民調，這些都是侯必須要面對和澄清，不能視為破壞國民黨團結。

面對遭受批評，侯友宜昨晚受訪時強調「市政、市政，還是市政！」每一位想來新北市服務的人，我們都表示歡迎，適不適合由選民自己去做判斷，自己一生當中辦過非常多案子，問心無愧、坦蕩蕩，現在最重要的工作仍是把市政做好。

至於遭質疑利用行政資源拉抬聲勢，侯友宜說：「因為我每天都跑市政啊！」

(中國時報)