宜蘭市長 國民黨人選難產

2018年01月16日 01:18 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭市長江聰淵決定爭取連任。（江聰淵提供）

年底鄉鎮市長選舉，宜蘭縣以人口最多的宜蘭市、羅東鎮最有看頭，宜蘭市選民結構是藍大於綠，但民進黨江聰淵拿下宜蘭市後，施政頗受好評。國民黨縣議員林岳賢屢被點名，但他否認轉換跑道，宜蘭市長選舉藍軍面臨人選難產的危機。

歷任宜蘭市長幾乎都是國民黨籍，2014年底江聰淵在3搶1的選情中以4成5得票率當選，江聰淵原計畫挑戰百里侯，但時局變化、難料，讓他決定爭取市長連任，江聰淵具有現任優勢，藍軍內部也認為，跟江聰淵選「確實難選！」

國民黨縣議員林岳賢頻被點名代表藍軍披掛上陣，昨林岳賢否認選市長，但他說，其實早在去年初黨內就勸進他選市長，近期走訪基層時，還有支持者認為選情對國民黨有利，要他趕快宣布參選。

林岳賢表示，他自認為當議員成績有85分，在服務選民上獲得好評，但民意代表以服務為主，如果選市長，行政歷練上仍需要加強，其他如口才、領導能力上必須多磨練，「會繼續拚議員，這點沒有懸念！」

國民黨宜蘭縣黨部書記長陳舜梁表示，16、17、18日是宜蘭市長等鄉鎮市長、議員（不含羅東）領表登記作業，在宜蘭市長人選上國民黨「該徵詢都有徵詢」，但人選仍難產，如果推出強力的參選人，加上縣長、議員參選人的拉抬，市長選舉是有機會驚險過關。

(中國時報)