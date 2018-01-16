魏筠勤走基層 用心深耕龍潭

桃園市龍潭區市議員參選人魏筠（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市龍潭區市議員參選人魏筠，父親是政治受難者魏廷朝，母親則是張慶惠，曾當選過國大代表與民進黨不分區立委。她說，父親真心熱愛龍潭，希望用自己的參政為龍潭帶來改變。

魏筠從東吳大學法律系畢業後，曾擔任國會助理，也任職板橋與新竹地檢署書記官，接著到中央大學研究所念書，後來則任蔡英文總統桃園競選總部專員。桃園市長鄭文燦當選後，曾到桃園市府法務局消保官室、便民服務中心、NPO中心任職。她說，因為這些經歷，讓她更了解普通人的生活，也希望用普通人的角度，來服務人民。

魏筠父親魏廷朝共3進3出監獄，在監獄超過17年。最為人知的是曾和台大教授彭明敏、台大法律系同學謝聰敏發表《台灣人民自救宣言》，1995年曾參選第3屆立法委員，以近4萬票的高票落選，魏筠出生時，父親還關在牢裡。母親張慶惠也曾當選過國大代表，曾任桃園縣婦幼安全中心主任、民進黨不分區立委、桃園航勤公司董事長，民進黨客家事務部主任等。

「父親是個很熱愛龍潭的人！」魏筠說，決定參選以前感觸不多，直到投身選戰後，在龍潭的街頭巷尾都能發現父親的許多親朋好友，許多人都稱讚父親，也更能感受到父親對於龍潭的熱愛。她又說，也希望能夠繼承父親的想法，讓龍潭更好。

被稱為「政二代」，魏筠說，自己一直不是很能適應這個說法，畢竟考上書記官、當公務員，都是靠自己的努力。但是越是深入龍潭，越能感受到父親在龍潭的用心。她說，目前靠著勤走基層的方式努力。希望當選後能努力縮短城鄉差距，也能保留龍潭的特色，讓龍潭成為適合生活的地區。

(中國時報)

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