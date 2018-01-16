第6選區 現任全再戰 綠想添女將

2018年01月16日 01:18 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員第6選區，現任4席議員有蕭如意、劉景滄、許書維與蕭淑芬，年底選舉，4人都已經表態尋求蟬聯，值得注意的是，民進黨在這個選區將增加提名1名女性參選，對戰局會有什麼樣的效應，政壇都在注意。

第6選區有田中、社頭與二水3鄉鎮，傳統政治版圖是藍大於綠，2014年的縣議員選舉，選出的4席議員，雖然只有蕭如意是國民黨籍，但無黨籍的劉景滄與蕭淑芳，政黨傾向也是偏藍，民進黨籍則只有許書維。

不過，從本屆鄉鎮市長暨縣議員選舉，直到2016年總統與立委選舉後，政治版塊似乎有變動，除了社頭鄉長是民進黨籍的劉錦昌，選區最大票倉的田中鎮長謝文賢，原本也是屬藍軍，但在當選後已經加入民進黨，現在該選區的藍、綠，可說是勢均力敵。

下屆議員選舉，蕭如意、劉景滄、許書維與蕭淑芬爭取連任的態度都很積極，4人為了地方建設，不僅經常會站在同一陣線，而且會在同一個場合現身亮相，畫面很特別，就連彰化縣長魏明谷偶爾也會開他們小玩笑「第6選區的議員最團結」。

老將再戰，新人的挑戰也備受關注，據了解，包括前田中鎮長鄭俊雄、民進黨籍田中鎮民代表謝如鑾，都有可能加入選戰。而民進黨為了延續2016年的氣勢，黨部已經決定擴大在選區的政治版圖，接下來的第19屆議員選舉，提名也更積極，除了許書維，將增加提名1名女性保障名額，人選近期內將會確定。

(中國時報)