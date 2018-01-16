沈宗隆、李建昇 競逐雲林議長

2018年01月16日 01:18 中國時報 周麗蘭 、 張朝欣 、 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

本屆雲林縣議會43席中，無黨籍22席、民進黨13席、國民黨7席、台聯1席，民進黨下屆擬提名22席，目標鎖定正副議長之位；本屆議長沈宗隆是國民黨，副議長蘇俊豪由藍轉綠，但兩人均有意連任，分屬不同政黨，是否合作備受關注。

雲林縣議會由第一選區9名、第二選區6名、第三選區9名、第四選區6名、第五選區7名、第六選區6名組成。

民進黨下屆擬提名22名，多達23人登記，其中斗六區預計提名5人、台西區4人、西螺3人同額登記，登記爆炸的虎尾區、斗南區將辦初選。

民進黨已連任5屆的李建昇有意第三度挑戰議長寶座，而加入民進黨的現任副議長蘇俊豪也有意連任副手，兩人若順利選上議員，是否搭檔競選正副議長寶座備受矚目。

可能參選爆炸的斗六區，林聖爵、林岳璋都傳出可能轉戰斗六市長選舉，其餘江文登、李建昇、鍾明馨、賴淑娞、周秀月、李建志尋求連任；即將卸任斗六市長的謝淑亞將回鍋選議員。

西螺區的現任民進黨議員蕭澤梧表態堅持回鍋選西螺鎮長，其餘廖秋萍、李明哲、梁銘忠、廖錦珠、王鐵道5人尋求連任，另有3名新血加入戰局。

台西區7席縣議員，副議長蘇俊豪、縣議員許志豪、李培元、林深、黃淑鈴、林建鴻6人尋求連任，張健福將轉戰東勢鄉長。

北港區6名縣議員，蔡岳儒、蔡孟真、黃文祥、翁水上尋求連任，外傳蔡孟真也可能再次投入口湖鄉長選戰。

斗南區民進黨現任議員吳滄得轉戰斗南鎮長，使得黨內初選清一色都是新人，現任斗南鎮代表陳毅弘欲往上躍進；在建設公司任職的張庭綺被認為是美女刺客；鐘泰荃曾是雲林縣長李進勇祕書；蔡函霖是立委蘇治芬祕書。

藍營現任議員除陳樹吉可能回鍋選大埤鄉長外，王秋足、賴明源、蔡東富都將尋求連任；沈銘恭則裸退；而現任斗南鎮代表顏忠義與斗南鎮林子里長黃高明欲更上一層樓。

登記虎尾區民進黨內初選的蔡明水曾擔任過無黨籍議員，如今加入民進黨希望東山再起；李政峰是黨工出身；虎尾鎮長林文彬任期屆滿轉選議員；現任蔡秋敏與顏旭懋也將力拚連任。

藍軍現任議員王士壬被傳轉而角逐土庫鎮長，但坊間觀察留選民代的可能性較高；陳茂源、陳俊龍、陳瑞雄都將再戰；黃鈺惠因轉任虎尾鎮農會總幹事，其胞弟前議員黃進一有意再推妻子或妹妹出馬競選；因案入獄的黃凱據了解將刑滿出獄重披戰袍；最受矚目的前立委張嘉郡企圖問鼎副議長，所以也要投入選戰；此外，前虎尾鎮代會主席張榮麗有意重返政壇，身為民進黨員的她，可能退黨以無黨籍身分參選。

(中國時報)