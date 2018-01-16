國民黨耕耘扎實 方信淵拚5連霸

國民黨資深老將方信淵（右三）尋求5連霸。（郭韋綺翻攝）

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中國時報
／高雄報導

市議員第3選區應選席次5席。下屆2018選舉，因國、民兩黨在大岡山地區提名皆趨近保守，仍呈綠3藍2局面。大岡山基本盤向來藍大於綠，藍營2席都是強棒連任，因此綠營在選戰策略上，偏重穩健，力保3席；而藍營則因資源和人才都缺，截至目前，並無提名第3人選的規畫。

第3選區岡山、永安、燕巢、彌陀、梓官、橋頭選區，長久來就屬藍營大票倉，基本盤一直是藍大於綠，不過，上屆在高雄市長陳菊奧援下，子弟兵戰績開出紅盤，搶走國民黨1席，市議員從2席增加到3席，而藍營原有3席，掉了1席只剩2席，凸顯藍綠板塊消長。

也因此，目前藍營維持強棒出席戰略，由市議員陸淑美、方信淵拚連任。陸淑美是前立法院長王金平的子弟兵，在高雄縣時代，總共蟬連4屆，其中2屆是副議長，縣市合併後又再連任2屆，下屆將是拚7連霸。

橋頭出身的方信淵，中山大學公共政策碩士，擁有高學歷，選民服務向來受中間選民喜愛，除了橋頭基本盤，近年在岡山地區耕耘扎實，這次拚5連任。

民進黨陣營方面，現任3席議員分別是翁瑞珠、陳政聞、高閔琳。其中，資深老將翁瑞珠，在地經營有口碑，下屆已確定交棒女兒黃秋媖。

陳政聞年輕、形象清新，擔任過總統府副秘書長辦公室主任、民進黨高雄市黨部主委，主要票倉在岡山、燕巢，首度參選就拿下第3選區最高票，之後更加勤跑基層，下屆將是3連任。

台大高材生高閔琳是陳菊青年軍，上屆以32歲芳齡，首度參選就當選，成為高市最年輕議員，下屆則是尋求2連任。

不過，綠營市議員皆未正式提名，日前劉世芳震撼性宣布退出市長初選，是否會牽動市議員人選，是後續觀察的重點。

(中國時報)

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