羅智強下一步 擬選議員或立委

2018年01月16日 01:18 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

原有意參選台北市長的前總統府副祕書長羅智強確定不選後，宣布加入丁守中競選團隊，擔任「青年和網路總策畫」。兩人15日舉辦聯合記者會，因羅智強雖不選市長，但仍有意參選2018市議員或2020立委選舉，也被問及是否藉此拉抬個人選情？羅強調，的確仍有選舉規畫，但還是可以表態支持最適合的市長候選人。

丁守中指出，很佩服羅智強善於「網路經營」，因此邀請他擔任青年和網路總策畫，以補足團隊內最弱的一塊。除此之外，丁守中也強調，顧問團隊另包括曾被點名參選台北市長的熱門選人如張善政、陳雄文等人，再加上過去選士林、北投立委時，雖然當地長期以來綠營議員選票比藍營多拿4.5萬票，他也還是能拿下14％至18％淺綠選票，這在在顯示他能凝結各方力量。

即便丁守中早已表態要爭取黨內提名，但目前藍營到底要挺丁守中還是立委蔣萬安，至今仍曖昧不明，初選也尚無時間表。對此丁守中重申，國民黨在中央、地方都是在野，初選程序愈早愈好，很多縣市都已經提名了，早點產生人選，可以跟柯P站在對等相互地位，達到最好效果。

丁守中也表示，根據所有大數據、民調數字，自己在國民黨有意參選人中仍是支持度最高，但是他認為，如果黨內要做民調的話不能悶著頭做，這樣沒參考價值，應該先有電視辯論再做民調，讓選民知道候選人的城市願景。

加入丁陣營的羅智強則坦言，自己的確還在評估要選議員或直攻立委選舉，不過尚未作任何決定。是否希望藉丁守中拉抬個人選舉？他僅說，丁守中是要選市長的，因此不同於他要支持所有候選人，自己對丁的支持可以是單一的，當然可以表態支持最適合的市長候選人。

(中國時報)