國民黨搞分裂 綠營人士樂見

2018年01月16日 01:18 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

深藍金姓前議員宣布參選新北市長，炮轟民調最高的副市長侯友宜，對此，綠營人士私下均樂見國民黨內分裂，金出馬就是挑戰侯友宜「藍色純度」，即便大家都知道金成事不足，但破壞泛藍團結有餘，未來綠營人選就有可趁之機，目前看來，前院長游錫堃、蘇貞昌，都是可能參選人選。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，民進黨「尊重」金參選，畢竟這是藍營的家務事，綠營無法置喙。

他分析，金對侯友宜色彩、血統提出挑戰，包括侯在陳水扁任內獲得重用並拔擢為刑事局長、警政署長，這都是不爭的事實，深藍當然不希望代表的人選有「藍皮綠骨」的疑慮，這代表深藍對侯純度的疑慮。

新北市議會副議長陳文治則認為，昔日的議會老同事出馬參選新北市長，當然給予祝福，但金是否會參選到底，仍有待外界觀察。

他指出，2013年的新北市長選舉中，也有民代跳出有意參選市長，最後無疾而終，金也可能是為參選市議員打知名度。

部分綠營人士則認為，國民黨以全民調方式決定新北市長人選，對於周錫瑋不利，同屬深藍的金出手向侯友宜叫陣，不僅提醒藍營支持者，侯友宜「血統不純正」，也有「圍侯救周」的味道。

相較於國民黨熱鬧滾滾，民進黨市長參選人卻是冷颼颼，陳文治指出，以目前賴、蘇、游三位「院長級」人選來看，最佳人選首推行政院長賴清德，但牽涉到國政是否要中途換手，可能引來外界對民進黨的用人質疑，可能性不高。

至於蘇貞昌、游錫堃也是強棒，雖然2人民調跟侯友宜仍有差距，「但只要有院長加持，都會是好事！」

(中國時報)