27歲牛煦庭 盼翻轉藍營體質

桃園市議員龜山區參選人牛煦庭（左），年僅27歲的他不但是國立政治大學外交系畢業生，還擁有倫敦政經學院國際政治經濟碩士學位的高材生，學成歸國後卻捨棄外交之路，從最辛苦的地方選舉開始走起。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市議員龜山區參選人牛煦庭，年僅27歲的他不但是國立政治大學外交系畢業生，還擁有倫敦政經學院國際政治經濟碩士學位的高材生，學成歸國後卻捨棄外交之路，從最辛苦的地方選舉開始走起。

牛煦庭笑說，在國外念書時，發現國外的民意代表，無論中央地方，口才、專業、與對公共事務的嫻熟都讓他印象深刻，隨著台灣的選民素質慢慢提高，台灣的地方政治也該進步：「地方政治才是不容失守的第一線！」

他表示，勞基法的落實要市府勞檢、廢氣汙水要市府稽查、公托長照要市府配套，但是卻鮮少議員能清楚論述、給市民交待，「監督市政，才是議員最重要責任。」也因此他拉起「捷運監督聯盟」，緊盯市府大型工程，近期又主打龜山區A7合宜宅的廢水爭議，被認為「火力旺盛」。

牛煦庭是國民黨本屆議員選戰中，唯一低於35歲的青年參選人，在國民黨失去年輕世代的信賴之際，他大膽認為，他的參選是這個老牌政黨是否在台灣能繼續生存的重要指標。

牛煦庭強調，投身國民黨是基於對台灣兩黨政治發展的期待，雖然在同儕一片主張要「淘汰國民黨」的聲浪中被認為是異類，增加選戰難度，但他認為這個政黨有調整體質的必要，也願意相信這樣的可能性，參選是大膽的政治實驗，也是理想的親身實踐，「因為夠勇敢，所以能讓桃園市民對改變有感。」

(中國時報)

水上巴士 介文汲催生 第7選區 選將不急表態 選情混沌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。