27歲牛煦庭 盼翻轉藍營體質

2018年01月16日 01:18 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市議員龜山區參選人牛煦庭，年僅27歲的他不但是國立政治大學外交系畢業生，還擁有倫敦政經學院國際政治經濟碩士學位的高材生，學成歸國後卻捨棄外交之路，從最辛苦的地方選舉開始走起。

牛煦庭笑說，在國外念書時，發現國外的民意代表，無論中央地方，口才、專業、與對公共事務的嫻熟都讓他印象深刻，隨著台灣的選民素質慢慢提高，台灣的地方政治也該進步：「地方政治才是不容失守的第一線！」

他表示，勞基法的落實要市府勞檢、廢氣汙水要市府稽查、公托長照要市府配套，但是卻鮮少議員能清楚論述、給市民交待，「監督市政，才是議員最重要責任。」也因此他拉起「捷運監督聯盟」，緊盯市府大型工程，近期又主打龜山區A7合宜宅的廢水爭議，被認為「火力旺盛」。

牛煦庭是國民黨本屆議員選戰中，唯一低於35歲的青年參選人，在國民黨失去年輕世代的信賴之際，他大膽認為，他的參選是這個老牌政黨是否在台灣能繼續生存的重要指標。

牛煦庭強調，投身國民黨是基於對台灣兩黨政治發展的期待，雖然在同儕一片主張要「淘汰國民黨」的聲浪中被認為是異類，增加選戰難度，但他認為這個政黨有調整體質的必要，也願意相信這樣的可能性，參選是大膽的政治實驗，也是理想的親身實踐，「因為夠勇敢，所以能讓桃園市民對改變有感。」

(中國時報)