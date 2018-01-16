第7選區 選將不急表態 選情混沌未明

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議員第7選區，應選5席，這是藍、綠壁壘分明的戰區，年底選舉，受人矚目的，是現任國民黨籍議員、也是現任議長的謝典霖，是否成功挑戰議員、議長雙連任；另外，民進黨這次將高額提名3人參選，對選情的衝擊程度，頗讓綠營支持者關心。

第7選區5席現任議員「只有藍、綠」，國民黨籍有謝典霖、劉淑芳、李浩誠；民進黨籍為李俊諭、江熊一楓，5人在地方扎根，實力都很雄厚，年底選戰，似乎各有盤算，有人積極尋求連任、有人可能轉換跑道，目前都還在長考，選情混沌未明。

政壇有一說，謝典霖規畫有兩種選擇，一是尋求更上一層樓爭取國民黨提名出任不分區立委，而他的議員席次則由前立委母親鄭汝芬出馬角逐，鄭若順利當選，則再攻議長寶座；二是他尋求議員、議長雙連任，鄭汝芬再戰下屆立委選舉。眾說紛紜，但謝典霖篤定表態，尋求議員連任。

北斗、埤頭、溪州3鄉鎮的3名鄉鎮長，都將在年底兩屆任滿，無黨籍埤頭鄉長吳錦潭、民進黨籍溪州鄉長黃盛祿，都有可能投入縣議員選戰，而國民黨籍議員李浩誠與民進黨議員李俊諭，尋求連任機率高，但有也傳聞，兩人可能轉換跑道分別投入北斗鎮長與溪州鄉長的選戰。

國民黨劉淑芳，與民進黨江熊一楓，都是議壇老將，應該會參選連任。其中，劉淑芳出身田尾鄉，但最近傳聞前田尾鄉長莊仁舜有意出馬角逐，兩人同為藍營，票源重疊性高，情勢的演變，地方盯著看。

第7選區議員選局，參選人大多是「老面孔」，屆時是否還會有新人浮出檯面，都還是未知數。而民進黨現有2席議員李俊諭、江熊一楓，第3席參選者是誰？還不確定。

(中國時報)

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