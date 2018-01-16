嘉縣選情渾沌 6選區最激烈

議長張明達（右）參與民進黨縣長初選。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
、翁聖勳／嘉縣報導

嘉義縣議員席次37席，因黃錦成、陳保仁任內過世留下遺缺，又有葉和平辭職代理大林鎮長，現僅剩34席次，不過外界預料現任議員多半會尋求連任，只是縣長選情牽一髮動全身，與縣議員選舉布局密切連動，即使是現任議員話也不說死，其他有意參選的生面孔即使動作頻頻，也不敢貿然表態，目前選情仍處於渾沌未明狀態，預期要等到民進黨初選結果公布，藍綠布局才會明朗。

嘉縣議員現有泛藍12席，泛綠22席，藍綠差距大，其中第6選區上一屆因同額參選，西線無戰事相對單純，今年因議長張明達參與民進黨縣長初選，曾亮哲又多次表態要轉換跑道選竹崎鄉長，另外傳中埔鄉民代表邱銀海也想投入議員選舉，統整泛藍中埔、大埔資源搶下1席，整體局勢最為混亂，也被形容是此役競爭最激烈的選區。

至於第3選區空出2個席次，梅山鄉長劉宏文已兩任屆滿，地方紛紛勸進轉戰議員，至今未獲本人證實，另也傳出前溪口鄉長、現任溪口農會總幹事劉純婷家族可能會推派人選爭取1席議員席次，其餘1、2、4、7選區多為現任者尋求連任，有意參選的新人仍未浮出檯面，看似選情平靜，實是和民進黨嘉縣長初選結果未定有關。

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠指出，最晚2月底就會提報各區域議員提名名額數，依嘉縣民進黨目前所處優勢，傾向採擴大提名戰術，以增加席次為戰略方向。

國民黨縣黨部主委王啟澧表示，縣長提名會落在農曆年前後，如屆時人選超過2人，也會進行全民調，至於議員提名，目前黨籍議員多半會競選連任。

(中國時報)

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