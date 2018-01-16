原住民選區4席 藍綠兵家必爭

現任市議員俄鄧‧殷艾積極參與社團活動，在母親節時致贈鮮花。 （林雅惠翻攝）

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中國時報
／高雄報導

2018年高雄市議員選舉，原住民選區雖然僅4席，但這4席牽動高雄市議長寶座，藍綠勢必各派強棒爭奪席次，因此那瑪夏、桃源、茂林山區及平地原住民區，藍綠都已積極布局，預料這四個選區勢必都是大廝殺的局面。

原住民選區長期來一般都較支持國民黨，但近年來藍綠版圖轉移，已不再是藍營的鐵票區，高雄市縣合併後第一屆藍綠各有2席，但三年前的第二屆，即現任這屆選舉結果是綠大於藍，綠3藍1，後來因那瑪夏區親民進黨籍的林民傑當選後被判黨選無效，才由國民黨籍柯路加遞補，又回復藍綠各2席。

平地原住民選區（第12選區）因社團、教會、同鄉會的支持與否，是勝選重要因素，當然選民也會以參選人平時服務成果來決定是否支持，這一點現任的民進黨籍俄鄧‧殷艾平時做得相當到位。至於國民黨籍目前表態參選的有王義雄及前縣議員詹金福，他們二人積極爭取黨內提名，但不論提名誰都是一場硬仗。

至於山地原住民市議員選區即第13、14、15選區，選舉結果勝負關鍵很高比例取決於家族動向及地方實力，目前有不少人正尋求家族支持，尚未表態參選。

其中，那瑪夏區（第13選區）以布農族、卡那卡那富族占最大宗族群，現任國民黨市議員柯路加即是布農族，目前傳出有意角逐市議員的有布農族現任區代表李惠民及卡那卡那富族的現任員警陳幸富，2人正在積極尋求家族認同支援，可能以無黨籍參選。

另外以布農族及拉阿魯哇族占大宗的桃源區（第14選區），傳出欲參選2018市議員的包括曾選過高縣議員的高順壽，警界退休的斐立安與區公所主秘賴文德3人，據悉，國民黨正在協調斐立安、賴文德，將提名其中1人挑戰現任民進黨伊斯坦大。

茂林選區（第15選區）在3年前就是由曾屬陳菊團隊一員的前原民會主委范織欽與連任的國民黨唐惠美角逐，最後由唐惠美勝出。年底范織欽將捲土重來，再度挑戰唐惠美。茂林選區選民以魯凱族為主，范織欽、唐惠美2人均為魯凱族，家族認同多寡選舉勝負關鍵，據悉他們2人都已卯足全力拚搏，可以預料的競爭將是相當激烈，誰能勝出還在未定之天。

(中國時報)

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