她們挾明星光環 對手備受威脅

2018年01月16日 01:18 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

今年北市議員選戰中，有不少號稱帶有「明星光環」年輕新秀參選，像是馬英九辦公室發言人、被稱為「藍營女神」的徐巧芯，或是出身於選美皇后的朱珍瑤，以及出身藝人世家余天的女兒余筱萍等人，3人在其領域都有「明星光環」加持，讓同選區競爭者感到不小壓力。

徐巧芯除了在馬辦擔任發言人一職外，同時也擔任網路媒體主持人，由於她在社群網路上相當有人氣，甚至還被PTT鄉民封為「藍營女神」，她表示，自己並非政二代，而是出身「早餐店」的女兒，並坦言自己對於政界很有興趣，但是絕對是靠自己刻苦的練習、磨練才走到今日，接下來她要挑戰市議員選舉，她希望藉此讓當今的年輕人了解，未必一定要有背景、才能走上政治這條路。

有「選美皇后」之稱的朱珍瑤，早年是選美皇后出身，雖然她的外型十分亮眼，不過她更有興趣踏入政壇，為此她還從康寧護專轉念東吳政治系，之後也擔任電台主持人及寫作出書，而目前是國民黨19全黨代表的她，則被定位為「美女刺客」，她表示不敢稱自己有「明星光環」，但更喜歡跟居民聊天、了解居民的真實需求，來做為自己政見藍圖。

而余天的女兒、號稱「賭后」的余筱萍此次也將爭取民進黨北市中正、萬華區議員初選，雖然外界部分聲音認為余筱萍有「靠爸」之嫌，但她隨即澄清，自己沒有挑新北市、或是出生地北投參選，而是到中正、萬華區挑戰，說明自己其實是勇於挑戰。而有同選區對手酸她「只會打麻將」，她則坦言，打麻將的確與選民服務無關，未來會向對手及前輩學習政治專業，高EQ也獲不少民眾稱讚。

(中國時報)