新聞分析－侯應說清楚講明白 團結泛藍

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中國時報

侯友宜挾著高支持度，在新北市長選舉民調中一枝獨秀，面對綠營的策略分化，以及深藍的質疑，侯就算置之不理，最終仍可望獲得國民黨的提名；但如果想要團結勝選，侯勢必要對種種質疑「說清楚、講明白」，安撫並凝聚深藍的情感，否則，在大選一刀切的藍綠對決氣氛中，刀刃向誰、猶未可知。

侯友宜為嘉義攤商之子，苦讀考上警大後，憑著打擊犯罪的卓越績效，一路破格拔擢擔任警政署長，親民、剛正形象深植人心，套句大陸用語就是「根紅苗正」。因此，各項民調，侯友宜獲得綠營支持者認同，甚至還遠高於藍營群眾。

不過，侯友宜的優點，也可能是他的最大罩門，日前國民黨孫文學校與前縣長周錫瑋聯合名開記者會，質疑全民調黨內初選不公，已點出「血統」問題。

這次金介壽宣布參選，乾脆挑明2004年319槍擊案的「兩顆子彈」，直接觸動泛藍支持者最敏感的神經。

面對這些質疑，侯固然可以無視，繼續打拚市政，憑著高民調，預料也可輕騎過關，但這些內部矛盾，如果侯不親上火線，一次說清楚，撫平泛藍支持者的情感，勢必成為內部團結的一大疙瘩。

「花無百日紅、人無千日好！」侯友宜民調領先也是一大危機，畢竟，他沒有經過選戰的洗禮，民進黨也還沒有真正出招，陳水扁更是在旁伺機而動，一旦政治抹黑的烏賊戰術紛紛出籠，屆時，泛綠不挺、泛藍基本盤又動搖，他又該如何因應，不可不防！

(中國時報)

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