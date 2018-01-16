第8選區 老將回鍋 新人爭出頭

2018年01月16日 01:18 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員選舉第8選區，應選5席，現任的4席議員，年底有人尋求連任，有人則將轉戰鄉鎮長，更有不少新人來勢洶洶，陸續表態要加入戰局，目前選區內藍、綠版圖實力相當，預料戰況會很激烈。

二林、芳苑、大城與竹塘4鄉鎮第8選區，本屆5席議員，唯一民進黨籍的洪宗熠，已在2016年成功轉戰立法委員選舉進到中央國會，剩下的4席，謝彥慧、陳一惇是國民黨籍，吳淑娟與陳光輝則為無黨籍。

年底選舉，無黨籍的陳光輝已經表態要轉戰二林鎮長，國民黨女議員謝彥慧，尋求連任的機率高，但也傳出不排除參選鎮長，情勢預料可能要到5月才會逐漸明朗，各界都在注意看。陳一惇與吳淑娟，則確定競選連任。

有人轉戰鄉鎮長，也有卸任的鄉鎮長要投入縣議員選戰！現任國民黨籍二林鎮長張國棟，兩屆任滿，曾擔任過縣議員的他，近日已經正式表態回鍋角逐縣議員，力拚重回議壇。

國民黨彰化縣黨部組長陳穎青，先生蔡宗廷的家族，在地方頗有聲望，夫妻在地方政壇很活躍，據了解，陳穎青正在思考。另外，無黨籍前二林鎮民代表洪于仗，也穿上戰袍。

綠軍部分，民進黨在第8選區出現百家爭鳴的狀況，表態爭取黨內提名的有陳適當、謝武君、黃雪梨、蔡金蓮與洪騰明，其中洪騰明是立委洪宗熠的姪子兼服務處主任，頗有接棒參選的味道，不過，還是得通過黨內初選的第1道關卡。

2016年總統與立委選戰大勝，民進黨在第8選區的下屆的議員選舉，提名參選人將從原來的1增加到2人，且其中將有1席女性保障名額，最後由誰出線代表參選，拭目以待。

(中國時報)