永春都更案 農曆年前拚復工

2018年01月16日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

延宕16年的永春都更案，台北市政府2017年遭行政法院判敗訴定讞，而北市府15日召開台北市更新及爭議處理審議會，會中依照法院判決的選配原則等3大爭點進行討論，最後決議修正後通過，使得該案最快可望在農曆年前後動工。

程序核備 最快2月動工

台北市都市更新處總工程司陳建華表示，目前永春案只剩下部分行政程序要重新核備，最快能在農曆年前復工；森業營造建設開發部協理李政道則說，該案修正部分本周就會送出，若都更處2月前能夠審核完畢，原有建照即可沿用，農曆年前就能動工，但如果需要重新申請，估計就要農曆年後才能復工。

永春案位於台北市松山路與忠孝東路五段交叉路口的精華地段，面積約1193坪，在2000年公告劃定為更新地區後，2015年公告核定實施，但之後因不同意戶提請行政救濟及台北市政府上訴，使得該案延宕16年，當時大批參與都更住戶手舉標語「我想回家」抗議，而北市府則允諾，會協助建商及同意戶補正程序後盡早開工。

延宕16年 住戶重返家園

台北市都更處表示，都審會15日針對法院判決爭點的選配原則、營建工程管理費、風險管理費以及陳情人陳情選屋不公、評價基準日的選定等部分，請建商森業營造股份有限公司說明並進行討論、補正。

都更處更新事業科科長江中信表示，會中決議，包括風險管理費，從原有的12.22％下修至12％，多出的費用由森業公司負擔，同時營建工程管理費1200萬也讓森業公司吸收。

至於建物選配方式，江中信說，在此案重審啟動前，不同意戶王家未在森業公司依法訂定的選屋期間內辦理選屋作業，所以後續由森業公司依規定以公開抽籤方式進行分配，之後審議委員針對同意戶與不同意戶的發言和聽證內容進行逐條討論，最後決議修正後通過。

江中信指出，決議修正後通過，森業公司將在一周內提出新版都更審議計畫書送都更處完成核定作業，若一切順利，預計最快可在農曆年前後繼續動工，協助住戶盡快重返家園。

(中國時報)