12歲拇指公主 樂觀迎向人生

新北市教育局15日舉辦《擁夢飛翔13》新書發表會，現場並由新北市長朱立倫頒獎表揚包括罹患軟骨發育不全症的吳于嫣（立者）等10位生命勇者學生。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

12歲的「拇指公主」吳于嫣，出生便罹患罕見疾病軟骨發育不全症，矮小的身軀卻不影響她對生命的熱情，她不只是舞蹈高手，扯鈴、蛇版、球類運動樣樣擅長，成為今年新北市教育局擁夢飛翔的10位勇者之一。

罹患罕病 積極開創人生

教育局15日上午舉辦《擁夢飛翔13》新書發表會，記錄包括罹患軟骨發育不全症的吳于嫣、罕見貝克型肌肉萎縮症患者陳君誌、守護癱父彩繪人生的吳宥葶等10位生命勇者學生，在師長與家人的見證下，以積極態度克服逆境，開創新人生，現場並由新北市長朱立倫頒獎表揚。

就讀竹圍國小5年級的吳于嫣，罹患俗稱「侏儒症」的軟骨發育不全症，出生5個月大時就因軟骨發育不全引起水腦症，進行腦室腹腔分流手術，1歲時又因疝氣動手術，傷後癒合時，嬌小的她卻不哭鬧喊痛，而每年多次進出醫院回診，對她來說已是家常便飯。

「有什麼好怕的。」吳于嫣言談間對生命充滿熱情、樂觀，她說，她的偶像是周子瑜，要由跳舞的方式，更有自信的站在舞台上，告訴大家她跟別人沒有不一樣。

今年入選「擁夢飛翔」的同學包含忠孝國中楊韻妮、鷺江國中吳宥葶、鼻頭國小王薇涵、時雨中學葛亮辰、台北大學黃潔金、板橋國中李螢蓁、新北高中陳君誌、網溪國小哈妤嫻及竹圍國小吳于嫣、台灣大學彭于家等。

10位同學 突破生命關卡

朱立倫表示，市府連續13年出版《擁夢飛翔》一書，每年記載10位同學生活中遭遇身體、家庭等困境，卻不放棄努力突破逆境的生命故事，期望能激勵學子們身處逆境、面對挫折時能更勇敢，迎接生命挑戰。

(中國時報)

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