12歲拇指公主 樂觀迎向人生

2018年01月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

12歲的「拇指公主」吳于嫣，出生便罹患罕見疾病軟骨發育不全症，矮小的身軀卻不影響她對生命的熱情，她不只是舞蹈高手，扯鈴、蛇版、球類運動樣樣擅長，成為今年新北市教育局擁夢飛翔的10位勇者之一。

罹患罕病 積極開創人生

教育局15日上午舉辦《擁夢飛翔13》新書發表會，記錄包括罹患軟骨發育不全症的吳于嫣、罕見貝克型肌肉萎縮症患者陳君誌、守護癱父彩繪人生的吳宥葶等10位生命勇者學生，在師長與家人的見證下，以積極態度克服逆境，開創新人生，現場並由新北市長朱立倫頒獎表揚。

就讀竹圍國小5年級的吳于嫣，罹患俗稱「侏儒症」的軟骨發育不全症，出生5個月大時就因軟骨發育不全引起水腦症，進行腦室腹腔分流手術，1歲時又因疝氣動手術，傷後癒合時，嬌小的她卻不哭鬧喊痛，而每年多次進出醫院回診，對她來說已是家常便飯。

「有什麼好怕的。」吳于嫣言談間對生命充滿熱情、樂觀，她說，她的偶像是周子瑜，要由跳舞的方式，更有自信的站在舞台上，告訴大家她跟別人沒有不一樣。

今年入選「擁夢飛翔」的同學包含忠孝國中楊韻妮、鷺江國中吳宥葶、鼻頭國小王薇涵、時雨中學葛亮辰、台北大學黃潔金、板橋國中李螢蓁、新北高中陳君誌、網溪國小哈妤嫻及竹圍國小吳于嫣、台灣大學彭于家等。

10位同學 突破生命關卡

朱立倫表示，市府連續13年出版《擁夢飛翔》一書，每年記載10位同學生活中遭遇身體、家庭等困境，卻不放棄努力突破逆境的生命故事，期望能激勵學子們身處逆境、面對挫折時能更勇敢，迎接生命挑戰。

(中國時報)