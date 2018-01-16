花蓮垃圾危機 擬水泥窯代焚

花蓮垃圾大部分送往宜蘭焚化爐焚燒，耗時又耗錢，環保局研擬透過台泥水泥窯代燒垃圾，境內垃圾山景象可望絕跡。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮市環保公園位處七星潭海岸南段，長年海浪不斷侵蝕邊坡，掩埋的垃圾陸續裸露，將危及海洋生態，市公所雖爭取千萬元整治，但環團認為只是不斷填補的「永續工程」，對此，環保局指出，全縣每年焚燒垃圾量約5萬公噸，目前推動水泥窯代焚垃圾計畫，可望在明年上路，一舉解決垃圾問題。

環保公園原為垃圾掩埋場，22年前封場改為環保公園，不過垃圾落海問題近年隨著海岸侵蝕及後退變得更加嚴重，每隔數年就必須爭取經費拋放消波塊、施作擋土牆護坡，卻也引來環團批評「以水泥來保護垃圾」，一點都不環保的「環保公園」。

花蓮縣環保局長饒忠指出，全縣1年垃圾總量約10萬噸，送往宜蘭利澤焚化爐處理費，每年就燒掉1.2億元，初步評估環保公園下埋有100萬噸垃圾，若要挖出再做分類，費用高達近百億元，縣府不但無法負擔，挖出來的垃圾移到哪，才是最讓人頭痛。

在地垃圾 原地處理

饒忠說，目前花蓮送往焚燒垃圾的宜蘭利澤焚化爐預估再2年即將飽和，未來花蓮垃圾處問題將刻不容緩，環保局與台泥花蓮廠研擬「水泥窯代焚垃圾計畫」，讓在地垃圾原地處理，而且只需現行處理費用的25％費用，節省運輸時間與金錢。

即使隨著資源回收技術日益進步，但仍有許多像是輪胎等無法回收處理的廢棄物；台泥指出，水泥旋窯溫度1600至2000度，不但高於垃圾焚化爐1200度，而且水泥窯屬於密閉式操作，在高溫燃燒下，並不會產生戴奧辛等有毒氣體，相對環保。

技術成熟 明年上路

饒忠指出，花蓮縣政府積極尋找可焚燒垃圾管道，台泥花蓮廠提出「台泥窯代焚垃圾計畫」，經了解台泥已協助大陸貴州當地政府處理生活垃圾2年，技術相當成熟，目前仍有細節需修正，待環評審查、呈報通過等程序，最快可望在明年上路。

(中國時報)

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