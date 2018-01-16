近2萬職缺 服務業好欠工

2018年01月16日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園升格後服務業就業人口已超過製造業，估計今年服務業有近2萬的職缺，會因員工離職、擴大營業和長期缺工等原因釋出，並以服務銷售人員為大宗，就服處除將大辦徵才活動，也會增加門市管理、餐飲服務等職訓課程，為桃園產業和市民搭起橋梁。

逾2成業者 今年會增聘

桃園勞動局就服處連續2年針對全市製造業和服務業調查，發現桃園升格後已顛覆過去製造業為大宗的產業型態，從事服務業的人口達52.92％、工業為45.74％、農林漁牧則佔1.34％，製造業的缺工數，也從去年初的1萬6586人、降為今年的7744人。

就業服務處委外針對服務業實施「桃園市人力需求調查計畫」，在問卷分析、深度訪談後，發現有逾2成的業者看好桃園市場，會在今年增聘員工，以退離者補充為大宗、佔26.2％，其次為19.9％設備或部門擴充，17.6％是因長期缺工，因此降低離職率、提升留任率是業者的首要課題。2.6％的業者因精簡人力，將遇缺不補。

對症下藥 開辦職訓課程

市府預估今年服務業人力需求將達1萬9817人，其中近5成、9079人都是批發零售業，住宿餐飲2608人、醫療社工1992人居次，業者盼增加服務及銷售工作人員，就服處將「對症下藥」增開職訓課程，包括行銷企劃與門市管理實務班、國際物流運籌管理實務班、餐飲服務人員培訓班、健康烹調專業班、電腦文書及資料處理班、會計與稅務實務班、護理專業實務班、專案管理與企畫實務班、電腦程式設計應用班等。

就服處預告，今年徵才活動一定會突破300場，大型徵才活動「一鹿領先、職達未來」系列至少28場，要讓人人「有頭路」。

(中國時報)