大煙囪基地 保存計畫啟動

2018年01月16日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

位在新竹市建美路的日本海軍第6燃料廠「大煙囪」，是台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，新竹市政府申請文化部前瞻基礎建設─再造歷史現場計畫，15日獲8830萬經費，即日起將啟動大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫，希望未來能成示範性計畫。

未來邀在地團體進駐

市府指出，第6燃料廠新竹支廠為二戰時日本設置的海軍燃料廠，是台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，戰後國軍眷戶遷入，利用原廠房空間內部搭建隔間，分戶居住形成「屋中有屋、房中有樓」的特殊景觀，廠房內的大煙囪更成稀有霜毛蝠棲地。

市府大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫，將重整全區眷舍環境，並先簡易修繕臨建美路6棟眷舍，未來將邀請在地團體進駐廠區，活化歷史空間。

市長林智堅表示，日本海軍第6燃料廠於1943年設立，300餘公頃基地範圍，之後發展為清大校地、工研院等用地，是台灣科技產業的發展根源，60公尺高的大煙囪已成城市重要地標。為重建一甲子眷村記憶，將修復並再造基地內指定保存的眷舍與整體環境，針對綠地、中庭、巷道等開放空間啟動景觀設計與施工。

重建一甲子眷村記憶

新竹市文化局指出，未來將持續重整二戰軍事工業、戰後眷村生活遺跡，連結周邊汀甫圳，重現具歷史文化意涵的地景資產。大煙囪內因有稀有霜毛蝙蝠，未來也計畫規畫全台首創VR體驗的蝙蝠生態博物館。

(中國時報)