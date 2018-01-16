黃永阜畫奇跡 獲頒榮譽獎章

「彩虹眷村」2017年吸引200萬造訪人次。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
台中市長林佳龍（左起）15日頒發榮譽獎章給96歲彩虹爺爺，祝福1月16日生日的彩虹爺爺生日快樂。

台中市旅遊景點「彩虹眷村」屢獲國際肯定，更獲選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）新書《世界的祕密奇跡》選為全球值得探訪景點，彩虹眷村童趣十足的繽紛風貌，去年吸引200萬造訪人次；市長林佳龍15日頒發榮譽獎章及證書，肯定彩虹爺爺黃永阜對台中的貢獻，也祝福彩虹爺爺96歲生日快樂。

彩虹爺爺 台中寶貝

彩虹爺爺自2008年起開始彩繪建物，以飽和的鮮艷色彩，用水泥漆創作許多生動逗趣的人物與動物，繽紛並充滿童趣，塑造出知名的旅遊景點「彩虹眷村」，本來要拆除的老眷村，也因彩虹爺爺一支彩筆，保留住眷村還化身公園，成為吸睛的文化亮點。

「彩虹爺爺是台中的寶貝！」林佳龍細心幫彩虹爺爺推輪椅，並戴上榮譽獎章，他感動的說，彩虹爺爺贈送他的創作畫作「永結同心」，他特別珍惜，1月16日是彩虹爺爺96歲生日，頒發榮譽獎章是最有意義的生日禮物。

花博石虎 躍然牆上

彩虹爺爺有點重聽，體力稍不如前，無法在地上和牆面作畫，只能在紙上創作，以後將由美術系學生臨摹到壁上，他說，自己的生日願望是「身體健康！」還強調他和功夫明星李小龍是同鄉，雖然坐在輪椅，還能身手俐落的打太極拳，架勢十足。

彩虹爺爺在眷村牆面上彩繪花博吉祥物石虎，林佳龍表示，市府希望邀請爺爺擔任花博代言人，彩虹文創公司董事長魏丕仁協助黃爺爺轉述時表示，為讓花博辦得更好，因此彩虹爺爺在牆上畫出最具代表性的吉祥物，與市民共同宣傳花博。

(中國時報)

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