農地違章工廠排拆 業者跳腳

去年520後彰化縣內新建的8家農地違章工廠，被中央列入首波排拆黑名單。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府建設處日前已行文通知，要求縣內8家違章工廠業者，在2月5日前自行拆除，否則將於3月31日前分批次執行拆除；廠商跳腳急著找縣長魏明谷，抗議他違背承諾、食言，魏當面允諾將透過立委陳素月再與中央溝通，爭取緩衝。

農地違章工廠，被農委會列入首波排拆黑名單，950萬元拆除經費也已核撥至縣府；去年魏明谷雖然喊出「五不一絕對」處理原則，中央、地方不同調一度引發震撼，仍抵擋不住環團撻伐與中央政策。

8家被列入排拆黑名單，全是中央經過衛星空拍影像比對，確認是在去年520後，在農地新建或增建違章工廠；其中，位在鹿港鎮有4家、線西鄉3家、秀水鄉1家，其中2座廠區土地部分合法、部分非法。

中央、地方不同調

縣府去年曾經大動作召開記者會澄清並未與中央唱反調，只是強調依法行政，就地輔導業者，若不合法的仍舊會執行拆除；近日廠商業者紛紛收到建設處要求限期自行拆除的公文通知，紛紛透過民代陳情，更利用魏明谷下鄉座談聽取民意時，到場表達訴求。

業者指出，縣長承諾只要不汙染土地、水和空氣，不影響公安、不逃漏稅，違章就不用拆，要求改善消防、環保等設施，也通通配合；現在卻又改口說配合中央同步拆除，實際上廠房多數都已改為農業使用，要求縣府應給予緩衝、改善期限。

等協調結束再處置

建設處長戴瑞文說，縣長承諾將請立委向中央反映、溝通，一周後看結果如何，將等協調結果出爐再做處置。

(中國時報)

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