黃偉哲：本想帶咖啡與手套

2018年01月16日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

黃偉哲在台北民進黨中央黨部正式登記參選台南市長初選。（黃偉哲服務處提供）

綠委葉宜津和黃偉哲15日前往民進黨中央登記參與台南市長黨內初選，葉宜津強調，會努力用政見爭取台南市民認同。日前才遭逢「咖啡事件」的黃偉哲有感而發表示，原本期待君子之爭，想不到有火藥味。

葉宜津登記拔頭籌

民進黨昨天起一連5天開放宜蘭縣、嘉義縣、台南市和高雄市等4縣市首長黨內初選領表登記，葉宜津搶先拔得頭籌，上午就到黨中央完成登記，黃偉哲也在下午前往，其餘已經表態參與台南市長的顏純左、李俊毅、陳亭妃、王定宇，參選意願也都相當堅決。

對於自己的選情評估，葉宜津表示，她從政以來一向依照自己的腳步和格調競選，不用遊覽車、不造假、不作弊，也不攻訐黨內同志，努力透過政見爭取市民認同。

她說，自己長期在立法院交通委員會，與其他人選比起來，更熟知如何改善台南的交通，未來不光是市區輕軌，台南很多地方長年塞車，她都將著手解決。其他像是赴歐招商、透過認證提高農產品價值、6歲以下兒童每人每月補助3000元津貼等政策，也逐漸受市民肯定。

對於外界民調並不看好她，葉宜津表示，民調人人都可以做，除了她之外，已有5個人都曾經說過自己是民調第一，但真正有意義的是中央黨部的初選民調，也才可信。

黃偉哲自稱沒派系

黃偉哲則對黨內競逐激烈有感而發，強調自己是「剉咧等」，他說，原本期待這次是平和的君子之爭，想不到最後剩下1個多月「是有點火藥味」，而且對手陣營是針對個人小節作文章。

黃偉哲日前遭民進黨台南市黨部主委顏純左陣營指控，順手拿走另一參選人李俊毅陣營的咖啡，事後證實是顏陣營弄錯，顏也向黃偉哲道歉。黃偉哲昨天前往黨中央登記時自嘲的說，「本來是想拿著咖啡、戴著手套來的，後來想想還是算了，把它放下。」

外傳新系將全力支持他，黃偉哲表示，這是無稽之談，也是不可承受之重。過去前總統陳水扁曾要求黨內解散派系，他從那時起就真正離開派系，「如果能夠當選，我選擇做好一個全民市長，而不是派系市長。」

(中國時報)