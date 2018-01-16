雲林2公營露營區 安全無虞

2018年01月16日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

觀光局16日要公布非法露營園區，雲林縣有兩處公營露營區，一是古坑荷苞桐花公園，另一處為口湖鄉金湖海口故事園區，一山一海，景色優美，設施完善，不怕土石流，且近村落，緊急安全後援很方便。

古坑營地設備完善

全國據統計目前約近1500多處露營區，高達9成多都是非法經營，其中泰半位處在土石流的高危險地帶，觀光局要將非法露營區公布，提醒「營迷」小心。

縣文化處觀光行銷科長蔣明新指出，縣內共有20處露營園區，為了安全，該處清查盤點出相關土地地號及業者，定期檢查要求業主注意有關事項，未來會配合中央盡快擬定縣內露營場地實施管理辦法，俾有法可循。

蔣明新表示，古坑華山國小備有廁所、教室，操場就是營區，校方定有收費標準及辦理保險，常有教育團體前往露營，但不開放民眾露營，定位為教育使用。

古坑荷苞桐花公園本來就是童軍露營園區，區內電源、水源及廁所皆具，桌椅、露台也完備，距荷苞村只有幾步之遙，營區邊就有住家，位處丘陵淺山，林木參天，還能眺望斗六市區，夜景璀璨，目前由古坑鄉公所代管。

海口營地正在整修

口湖鄉海口故事園區可泛舟垂釣，還有卡娃伊的膠囊屋能露營，區內衛浴、涼亭等一應俱全，與大海一堤之隔，是鮮為人知的祕境，卻也因乏人煙而荒廢，縣府和口湖鄉公所合力爭取1500萬元整修，正在施工中。口湖鄉長林哲凌說，海口故事園區因尚未整修完竣，目前暫未開放。古坑鄉長黃意玲表示，公營露營區相對安全，古坑荷苞桐花公園露營區收費便宜，1營地1天800元。

(中國時報)