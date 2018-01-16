亂倒廢棄物 志工組隊抓凶

2018年01月16日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

近期高雄陸續發現多起業者非法棄置廢棄物，引發環境髒亂，高市環保局除加強查緝外，也將招募成立各地「高雄市國土環境巡守隊」，共計15隊，希望藉由加入市民力量，提升屢遭棄置地點的巡察及應變能力，嚇阻心存僥倖的不法業者。

案件增多 疲於奔命

環保局指出，高雄清除業者有592家，高居全國第二，環保局密集查核比對，一旦發現未妥善將廢棄物交由處理機構的不法業者，立刻依規定裁處，2017年共開出264張罰單，總處分金額高達313萬多元，其中3家情節重大業者，更予以撤銷清除許可證。

不過，高雄因幅員廣闊，又有山林等人跡罕至地區，管理及稽查相當困難，近期遭棄置廢棄物的案件又逐漸增多，凡是林間、空地、工地甚至空廠房，都曾發現遭人惡意棄置事業廢棄物，稽查人員疲於奔命。

巡守隊 獲頒榮譽卡

環保局為遏止非法，在常遭棄置廢棄物的高風險地帶，共規畫15個國土環境巡守志工隊，去年12月中旬開始招募，報名相當踴躍，目前在旗山、仁武、岡山區已有4隊額滿，預計2月底前可成立15隊，並將於2月3日國家清潔周與各路環保志工一起大會師。

環保局廢棄物管理科長林燦銘指出，加入志工隊的民眾，環保局除提供保險、裝備及完整訓練外，服務達一定時數以上，亦可獲頒榮譽卡，持卡人即可免費進入全國公立風景區及文教設施。

環保局長蔡孟裕也表示，環境保護工作不只是政府機關的工作，也需要所有市民共同推動及維護，呼籲民眾一起加入守護家園，為環境盡一分心力。

(中國時報)