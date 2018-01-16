布農族百里尋根 重返內本鹿

2018年01月16日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

狼煙再起！日據時期台東布農族人被日本人強迫，從海拔1000多公尺的高山遷到平地，族人從2002年開始，連續第16年回內本鹿尋根活動，15日上午，布農族人與其他族群朋友40餘人，背起重裝備，徒步行走120公里回到舊部落，插上傳統領域旗幟，呼籲政府不要把歷史轉型正義當口號，落實原住民傳統領域畫設。

籲政府畫設原住民領域

布農族人每年年初回中央山脈內本鹿老家已邁入第16年，這次適逢原住民在凱道抗議原住民委員會在傳統領域畫設辦法中將私人土地排除在外，在「沒有人是局外人」的號召下，「回家」行動多了其他族群的朋友，共計6隊、約40餘人，分別從台東及屏東霧台、高雄藤枝進入，最後在內本鹿大會師。

這趟回家的路，族人要背著40公斤以上的重裝備，徒步行走120多公里，其間要克服多處高山深谷與崩塌地形，預計要走上6、7天才能抵達舊部落，他們預計在山中用1個月時間，透過生活實踐方式，建立空間歷史的整體性，與傳承山林知識的技能。

15日上午集體返家行動，經耆老祝福後，在內本鹿傳統領域地圖旗幟上簽下名字，並施放狼煙，告訴祖靈「我們要出發了」，隨後揹起沉重的行囊，踏上回家的路，預計2月14日下山。

透過返鄉傳承山林知識

布農族人回內本鹿行動，是原住民重返傳統領域運動中，持續最久的；1942年，布農族人被日本人用武力強迫從海拔1000多公尺高的內本鹿遷到平地，族人在2002年開始尋根，今年是第16年，他們將帶著傳統領域範圍旗幟，插上內本鹿土地，再次呼籲政府不要把歷史轉型正義當口號，落實原住民傳統領域的畫設。

(中國時報)