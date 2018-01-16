同意戶：好過年 不同意戶：不罷休

2018年01月16日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

永春都更案15日在審議會中決議修正後通過，並最快可望在農曆年前後復工，同意戶聽聞消息，直呼「終於可以有點好心情過年」，而不同意戶則稱，要求市府、實施者及不同意戶三方「坐下來談」，對於癥結點說清楚講明白，才能讓都更案可以順利進行不再延宕。

永春社區都更同意戶自救會會長劉德玢表示，15日審議會修正後通過，他馬上傳簡訊給另外114戶同意戶「老鄰居」，表示這件案子延宕那麼久，主因仍卡在不同意戶身上，但實際上同意戶的要求很簡單「單純只是想回家而已」，現在案子通過復工在即，他淡淡的說：「大家終於可以放鬆心情、好好過個年了」。

劉德玢說，不同意戶仍會用法律手段來干擾永春案的進行，坦言對方「不會就此罷休」，還是要密切注意動態，否則就會像2015年不同意戶向法院提請行政救濟一樣，結果這樣一拖就讓該案延宕至今。

不同意戶王東凱表示，15日的審議會是「無論如何都會通過永春案」，對於不同意戶的心聲根本毫無所悉，而他認為永春都更案中仍有不少瑕疵跟錯誤，像是後續工程費用、住宅選配等多樣問題，而包括市府、實施者以及不同意三方「坐下來談」，溝通清楚才能讓永春案安穩的走下去；另位不同意戶彭龍三則表示，不排除繼續提起訴訟，將永春案撤銷。

(中國時報)