特殊天使游泳課 堂堂爆滿

土城區身障游泳隊學員眾多，囿限經費僅於春夏開課。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
／新北報導

土城區北城游泳池每逢春夏時期，就會出現一群特殊天使在水裡優游，學員從1歲半至24歲統統都有，由於不分障別皆可參加，加上僅收保證金，幾乎堂堂爆滿，每堂課皆須出動近30名老師從旁協助，游泳教練曾文丁笑稱，能讓身障生一起運動，大家非常有成就感。

為了提升身障兒的肢體協調，新北市身障游泳復健協會自2012年起開辦游泳課程，以自在玩水、學會自救為號召，透過一對一的授課方式，讓每位孩子能在安全的環境下活動筋骨，由於課程僅需繳交1500元保證金，幾乎每期都吸引近百位學員報名參加。

曾文丁表示，授課老師多是情義相挺，目前協會資金主要仰賴配合款，去年在新北市議員洪佳君、林金結、何博文等人的協助下，獲得15萬元款項，但是扣除設備、場地等費用所剩無幾，不少家長央求游泳課能長期開設，但囿限於經費，目前僅於春夏開課。

家有身障兒的協會理事長蔡麗圓表示，家長幾乎24小時照護孩子，身心都承受極大壓力，上課能讓家長趁機出外透透氣、相互吐苦水，成了生活中不可或缺的喘息時刻。

除了開設游泳班，協會也於板橋三抱竹活動中心開設音樂、美術、太鼓等課程，不少中低收入戶，甘願每周通車50分鐘來上課。然而，活動中心位處浮洲橋下，重車往來多，民眾通行險象環生，學員期盼有定點接駁車，讓他們能無後顧之憂的開心上課、平安回家。

(中國時報)

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