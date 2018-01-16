半透明垃圾袋 有助回收成效

2018年01月16日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣去年7月起強制推動家戶垃圾使用半透明垃圾袋，政策施行前期雖一度引起民眾反彈，但半年來已逐漸被接受，執行至今垃圾清運量明顯減少20％，資源回收量也顯著提升，配合1月起擴大限塑政策，緩解花蓮日益增加的垃圾處理問題。

花蓮縣環保局長饒忠指出，針對花蓮縣內掩埋場垃圾分析結果，多達2成垃圾為可回收塑膠類，為落實垃圾分類，提升資源回收率，去年7月1日正式推動使用半透明垃圾袋，以便於直接目視垃圾袋內容物，對於沒有做好分類的民眾，清潔隊員就會予以拒收。

饒忠坦言，剛開始接獲不少抱怨聲音，不過實行半年來，民眾逐漸養成習慣，環保局稽查人員仍每月破袋檢查，觀察民眾排出垃圾情形，發現民眾皆使用半透明垃圾袋排出家中垃圾，垃圾清運量較去年同期減少20％，資源回收量增加15％。

他指出，花蓮縣30萬居民，每人每月減少約1.4公斤垃圾，同時增加2公斤資源回收物，去年資源回收率不但突破5成大關達50.55％，整體垃圾清運量較前1年同期減少近20％，節省垃圾轉運送往宜蘭縣焚化處理費用約600萬元。

環保局指出，除推行半透明垃圾袋、袋袋愛分享紙袋回收再利用及村里設置資源回收站，元旦起也配合擴大限塑政策，稽查宣導縣內1360多家麵包、飲料、書籍文具以及藥妝店等店家，期盼與民眾合作共同打造花蓮好山好水、宜居城市的目標。

(中國時報)