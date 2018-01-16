降低青年失業率 三讚計畫奏效

2018年01月16日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園失業率約3.9％，其中全國居高不下的青年失業率，桃園15歲至24歲為10.1％、25歲至29歲失業率5.7％，都低於全國平均，全賴桃園的「三讚」計畫奏效，業者也越來越相信公立就業服務機構，提供給桃園市府的徵才活動更優質職缺和薪資條件。

就服處長劉玉儀指出，根據行政院主計總處2017年上半年統計，桃園市15歲至24歲失業率為10.1％，低於全國的11.95％。25歲至29歲失業率5.7％，也低於全國的6.61％，從桃園市青年失業率低於全國平均，顯示桃園推出的「三讚」青年就業促進方案，提供安薪就業、補助進修、獎勵考照，成功開拓青年市場。

劉玉儀說，桃園就服處積極拉近業者和求職者間的距離也獲企業界肯定，去年企業運用公立就業服務機構求職的比例，較往年提高5至8％，大家紛紛利用公部門徵才和求職，就服中心成為另一個求才、找工作的管道。

劉玉儀說，青年透過市府舉辦的徵才活動求職，除了有起薪2.4萬元的保證，滿半年還有最高2.1萬的獎勵金，比自己在外求職多一層保障。就服處也和企業招手，今年會擴大服務，和企業合作不定期舉辦中小型或單一徵才活動，就算只有1家業者，職缺夠多也照辦，希望讓就業服務更多元，也照顧更多勞工。

(中國時報)