新聞透視－選票壓力大 拆不拆陷兩難

2018年01月16日 04:10 中國時報 謝瓊雲

農地違章工廠，中央已定調拆定了，但全台首波17家待拆名單，至今執行率僅29％，彰化縣、雲林縣仍掛零；彰化縣政府先是喊出五不一絕對，又說全力配合中央政策，卻遲遲未見拆除手段，令人質疑以拖待變，這波喊拆動作是否真的將在3月底前全面排拆完畢，業者、環團都在看，恐怕仍是一場模糊仗。

行政院早於去年就已核定農地拆除執行方案，轄內有農地新建違章工廠的縣市政府，也已收到中央核撥的拆除款項，農委會更曾多次強調，若地方不拆，不排除由中央介入、直接代位拆除。

彰化縣政府也頻頻出招，一邊由魏明谷親自喊出就地輔導合法原則安撫民心，一邊由建設處、農業處等四大局處首長聯合澄清，強調配合中央政策，讓外界霧裡看花；究其原因，環團、工廠業者與其下員工，兩邊都有選票壓力，若是順了姑意，就會逆了嫂意，拆與不拆真是兩難。

建設處長戴瑞文強調，稽查人員近日實際到8家農地工廠發現，確實已有人改種菇或養雞、養鴨，但按現行法令規定，農舍興建有一定比例限制，「蓋好、蓋滿」肯定申請不通過，依現行法令最後還是得部分或全部拆除；業者若願自行拆除部分以符合相關規定，縣府當然樂見，也樂意給予協助，若到最後仍是不合法廠房，自然得依法拆除。

(中國時報)