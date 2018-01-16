林俊憲將與黃偉哲同台

2018年01月16日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

立委黃偉哲15日登記參選民進黨台南市長初選，他預定20日出席中西區赤崁里長黃偉展的競選辦公室成立大會，行政院長賴清德子弟兵、立委林俊憲將同台，黃偉哲21日成立東區後援會，也邀請林俊憲出席，外界解讀，賴系人馬相繼擔任黃偉哲競選幹部或站台，賴的態度不言可喻。

民進黨台南市長黨內初選，參選人黃偉哲、陳亭妃、葉宜津、顏純左都打賴神牌，強調接棒，隨著初選民調日期接近，黃偉哲陸續獲得行政院長賴系人馬支持。

過去兩個月來，大批親賴的市議員包括邱莉莉、郭清華、呂維胤等人加入黃偉哲團隊，甚至有對手陣營的議員臨陣倒戈，市議長賴美惠13日也以「未來的黃市長」尊稱黃偉哲。

這次要參選民進黨黨內市議員初選的赤崁里長黃偉展，過去是林俊憲特別助理，東區的民進黨市議員初選參選人蔡筱薇，則是林俊憲的立委辦公室主任，黃、蔡2人都屬林俊憲子弟兵，也被歸類賴系人馬，兩人公開支持黃偉哲，且邀請「老闆」林俊憲站台，外界解讀是林俊憲的公開表態。

黃偉展20日在赤崁東街成立議員競選辦公室，蔡筱薇與台南市議員陳金鐘21日在大東夜市幫黃偉哲成立東區後援會，林俊憲都將到場，這是林俊憲首次與民進黨黨內初選參選人同台，林俊憲陣營對此未回應，黃偉哲陣營則表達歡迎。

(中國時報)