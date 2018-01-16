美化舊市區 鐵道變步道

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中國時報
／基隆報導

基隆臨港鐵路台肥支線拆除後，在牛稠港上游留下狹長型的閒置空間，因無人管理而荒廢，不僅有礙觀瞻，也成為地方治安與衛生死角；去年基隆市政府向內政部爭取城鎮風貌型塑整體計畫，爭取300多萬元改善周遭環境，將原先鐵道路線改造為綠美化休憩步道，提供民眾優良休憩空間。

基隆市長林右昌15日上午前往視察，他表示，台鐵臨港支線拆除後，周邊地帶環境非常髒亂，市府以中華國小為核心，把里民會堂前面以及下方的兒童遊戲場進行整理，由於目前在中華國小前面有一處停車場，未來將考慮把操場平台延伸到現有停車場上方，讓學童及居民有更大的休閒運動場地，也能提供更多的停車空間。

中山區公所表示，區公所去年提出中山區城鎮貌形塑整體計畫，向內政部爭取300多萬元經費，以景觀創生手法，活化社區閒置空間，滿足居民對公共設施需求，提供親子同樂完善的休憩環境。

區公所指出，本基地自中華路46巷街口以北，至中華路「忠勇之家」候車亭以南，面積約1280平方公尺，因基地與路面高低落差大，又有停車場阻隔將基地一分為二，故於南端出入口設置標線協人行道銜接，以串連南側公園及兒童遊戲區，並沿水岸設置聯絡步道，植栽灌木及小喬木營造帶狀綠廊，以美化閒置空間並避免民眾靠近渠道發生危險。

(中國時報)

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