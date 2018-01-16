日式警舍命名 快上網票選

歷史建築桃園警察局日式宿舍群，15日起開放命名票選至2月11日截止。（文化局提供）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園警察局日式宿舍群經過桃園市文化局翻修後，去年12月開放民眾線上投稿，替宿舍群命名，直至截止日期共有246件作品進入評審階段，最後篩選出前5名，15日起開放民眾線上投票，活動至2月11日為止，鼓勵民眾踴躍參加。

坐落在桃園區中正路77巷內的桃園警察局日式宿舍群，在台灣光復前為日治官署宿舍，全區連同展示館共4棟木造日式建物，是桃園少數被完整保留的宿舍群，不但代表了日治時期的標準官舍宿舍，也具有明顯的時代風貌，屋面的日本瓦和雨淋板外牆也表現了日式木構造物的建築技術及工法，在2012年被登錄為歷史建築，暫定名為「桃園77文創園區」。

桃園市文化局去年12月11日展開公民參與共同命名活動，開放全民網路命名投稿，至今年1月7日截止共254件作品參選、246件作品進入評審階段，篩選出前5名在15日起開放民眾線上投票，選出心目中最適合的建築名稱，票選至2月11日截止。

文化局指出，線上投稿的園區命名，由專家學者依據創意度、易記熟度和意涵說明進行評分，經過3輪票選評審出「桃園77文創園區」、「桃城七七巷藝文宿舍」、「桃園77行舘」、「77桃文創會所」和「桃園77藝文町」等5件作品，進入線上投票選活動。

線上投票的最終結果將以投稿的50％評選分數，加上50％線上投票的民眾票數作為最後該作品總分。

(中國時報)

美化舊市區 鐵道變步道 宣導剛結束 又傳重機死亡車禍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。