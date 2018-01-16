日式警舍命名 快上網票選

2018年01月16日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園警察局日式宿舍群經過桃園市文化局翻修後，去年12月開放民眾線上投稿，替宿舍群命名，直至截止日期共有246件作品進入評審階段，最後篩選出前5名，15日起開放民眾線上投票，活動至2月11日為止，鼓勵民眾踴躍參加。

坐落在桃園區中正路77巷內的桃園警察局日式宿舍群，在台灣光復前為日治官署宿舍，全區連同展示館共4棟木造日式建物，是桃園少數被完整保留的宿舍群，不但代表了日治時期的標準官舍宿舍，也具有明顯的時代風貌，屋面的日本瓦和雨淋板外牆也表現了日式木構造物的建築技術及工法，在2012年被登錄為歷史建築，暫定名為「桃園77文創園區」。

桃園市文化局去年12月11日展開公民參與共同命名活動，開放全民網路命名投稿，至今年1月7日截止共254件作品參選、246件作品進入評審階段，篩選出前5名在15日起開放民眾線上投票，選出心目中最適合的建築名稱，票選至2月11日截止。

文化局指出，線上投稿的園區命名，由專家學者依據創意度、易記熟度和意涵說明進行評分，經過3輪票選評審出「桃園77文創園區」、「桃城七七巷藝文宿舍」、「桃園77行舘」、「77桃文創會所」和「桃園77藝文町」等5件作品，進入線上投票選活動。

線上投票的最終結果將以投稿的50％評選分數，加上50％線上投票的民眾票數作為最後該作品總分。

(中國時報)