宣導剛結束 又傳重機死亡車禍

苗栗縣警察局相關單位才在台3線辦理大型重機聯合稽查，縣長徐耀昌（左二）還扮交通安全大使宣導，不料仍發生騎士身亡意外。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣警察局等相關單位，13日才在台3線針對大型重機聯合稽查，縣長徐耀昌還扮交通安全大使向騎士宣導，未料14日傍晚在省道台1線與苗8線路口，發生大型重機死亡車禍，林姓騎士疑似搶快左轉，遭對向也搶黃燈周姓駕駛的自小客車迎面撞上，林傷重送醫不治，雙方都沒有酒駕，肇事責任由警方釐清中。

竹南警分局調查，14日傍晚5點多，在台1線造橋段與苗8線路口發生的死亡車禍，死者是設籍台北市的38歲林姓騎士，騎大型重機由北往南行至苗8線準備左轉進入高鐵特定區，轉至北上車道時與由南往北周姓青年駕駛的自小客車直接撞擊。

由於撞擊力道大，林姓騎士頭部重創，送醫急救仍傷重不治。據了解，家住後龍鎮的林姓騎士，外公剛過世不久，14日才剛辦完告別式，家中成員又發生不幸，家屬悲慟不已。

警方指出，大型重機與自小客車雙方行經路口，紅綠燈號誌都由綠燈轉換成黃燈，重機疑似搶快左轉、自小客車急於通過，才會發生撞擊，肇事責任歸屬仍待鑑定釐清。

上周六，苗栗縣警局才結合監理站和環保局等單位，在台3線獅潭段實施聯合稽查，取締噪音超標及違規大型重機，縣長徐耀昌還扮交通安全大使，向騎士宣導並呼籲不要改裝重機，遵守交通規則，確保自身行車安全，也與沿線居民互相尊重，未料仍發生大型重機事故。

(中國時報)

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