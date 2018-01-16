托育一條龍有洞 教局擴大抽查

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中國時報
／台中報導

國民黨籍市議員張瀞分等人，15日痛批市府「托育一條龍」政策有漏洞，介紹遷戶口的仲介業才會應運而生，市府應該檢討，否則台中市縱有金山銀山也會被掏光。社會局長呂建德說，家長必須將幼兒送托到中市立案的協力托嬰中心與保母，才能領取補助，並非遷移戶籍就可領取。

張瀞分說，「托育一條龍」是只要「戶籍設在台中市」的家長，有符合年齡2歲以上、未滿5歲幼兒，就讀公立幼兒園即可享有免學費福利；就讀私立幼兒園，可獲得最高每年3萬元的學費補助，花的全是納稅人的血汗錢。

張瀞分指出，市長林佳龍推出「托育一條龍」之初，規定幼兒須設籍台中市滿半年才可申請，但從105學年度暑假起，大幅放寬為幼兒申請時「設籍台中市」即符合資格；還進一步擴大補助範圍，只要設籍台中市但在鄰近彰化、南投、苗栗3縣市就讀私立幼稚園的2歲以上、未滿5歲幼兒也能申請。

市議員李榮鴻說，這項政策吸引很多不住在台中，工作也不在台中的彰投苗家長，為了領補助，將戶口遷入台中市的親朋好友家；否則找仲介業介紹遷戶口即可，反正「不領白不領」，市府審核把關有很大問題。

教育局表示，欲享受「托育一條龍」相關福利，不僅幼兒須設籍在台中市，家長設籍至少半年以上；即使到鄰近3縣市就讀的幼兒，仍須簽署實際居住台中市的切結文件；教育局將擴大抽查，如確有切結不實情形將追繳溢領款，並依法究責。

(中國時報)

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