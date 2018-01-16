轀轆山祕境 賞梅客不斷

2018年01月16日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣知名畫家唐龍才，1995年在水里鄉買塊山坡地，20多年來一鏟一鋤打造畫室；這片擁多樣植物與果樹的園區，此刻梅花正綻開，因位在轀轆山頂峰，四面環山且濁水溪、陳有蘭溪及水里溪三溪匯流，相較於新中橫各梅區人車塞爆，宛如祕境。

轀轆山海拔800多公尺，比水里街區高出600公尺，能夜瞰街區燈海；夏晨3大溪谷，幾乎天天有雲海；遠眺群峰，從北側集集大山、東側水社大山，延伸合歡、奇萊與卓社大山，及東南側的治茆、西巒和郡大山。往南眺望，玉山歷歷在目，西南則為阿里山脈；谷地間隱約可見明湖水庫與新中橫、丹大林道各聚落。

唐龍才以水墨畫見長，執教國立竹山高中6年前退休，另一半高惠琴任職國立水里商工；夫妻倆將辛苦闢建的畫室名之為「龍琴山莊」，區內不乏猴洞等天然景物。

「龍琴山莊」百梅盛開自成祕境，造訪人數說多不多、人氣剛剛好，賞梅、吟詩、作畫、泡茶，悠然半日閒。

水里商工校長劉丙燈愛上這園地，上周來了3趟；弘明高中校長張宏儒也被美景深深吸引；鹿谷社大老師湯愛琴、水墨畫家黃沁杰、前魚池鄉民眾服務社主任許勝龍、知名茶師邱慧庭，都讚稱是人間祕境。

除了教育界與藝文界聚會交流，偶見慕名客造訪，唐龍才以交朋友胸懷接受，但望發揮公德心，珍惜區內草木。

(中國時報)