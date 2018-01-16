一市兩制 蔡育輝嗆告教局

2018年01月16日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府2月將試辦「私幼公立化」，撥款補助民眾繳交公幼費用即能讓小孩就讀私幼，並預計8月全面推動。國民黨市議員蔡育輝15日召開記者會，除質疑市府團隊不執行議會大會的決議外，還揚言將對教育局長陳修平提告。

教育局則回應說，「私幼公立化」政策係經過通盤的考量及審慎評估，目前已針對第一階段試辦的非營利及偏鄉幼兒園召開說明會，近日待實施計畫簽准後就會函報議會，預定2月試辦。至於沒有參與此項計畫的一般私立幼兒園，家長仍享有1年3萬元的教保券補助，權益不會受到影響。

蔡育輝指出，「私幼公立化」政策經費共11億餘元，去年議會通過預算時，大會即附帶決議，要求捐助私校的經費，應該平均補助2至4歲就讀私幼的孩童；同時，教育局也須訂定實施計畫送經議會同意後始得動支，但迄今尚未看到教育局將相關資料送交議會，就要貿然試辦實施，完全無視議會的決議。

蔡育輝認為，就讀私立幼兒園的小朋友，都應該得到一樣的補助，而非「一市兩制」；如今市府將補助非營利及偏鄉幼兒園4億元經費，如果教育局無視議會的決議，他也將對陳修平提告。

教育局強調，該計畫以「公幼收費、永續經營、改善薪資、提升教學」為4大實施策略，並訂有完整的徵選、查核、輔導、退場機制作為配套措施；規畫補助對象也參照非營利幼兒園標準，設定明確且相對合理的補助上限。

(中國時報)