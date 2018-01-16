饒慶鈴請益之旅 首站拜會張國洲

2018年01月16日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

代表國民黨參加台東縣長選舉的饒慶鈴，15日展開縣政請益之旅，首站拜會台東市長張國洲，討論如果順利當選後，未來4年如何為台東市民創造更好的環境，雙方就觀光夜市規畫、鯉魚山整理、垃圾處理等議題討論。

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴前進16鄉鎮市請益，傾聽民意，了解基層需求，15日下午首站到台東市公所拜會市長張國洲，希望與爭取連任的市長張國洲，在未來4年一起努力打拚。

張國洲說，擔任市長近4年來，最大感想就是縣政與市政的步伐應該要一致，例如辦活動的資源要集中，而不是各辦各的，造成資源浪費，未來各鄉鎮市公所的配合款，也希望縣府大力支援。

饒慶鈴則提到，包括鯉魚山周邊環境整理、觀光夜市規畫都是台東市重要發展方向，其中觀光夜市及美食小吃更是吸引遊客的關鍵，未來希望結合鐵花村等特色商圈、提出整體規畫。

張國洲認為，鯉魚山有林務局管轄，也有國防用地，應該要解編，當地的維護經費每年約需5000萬元，應由縣府編列預算，交給市公所管理維護。

張國洲也提到垃圾問題，他說，焚化廠設置地點不當，因此民眾反對啟用，建議現有垃圾掩埋場經活化後，能再擴充使用，至少可以再撐個5、10年，饒慶鈴答覆，焚化廠是否啟用，還在廣搜民意階段，她與市公所立場一樣。

(中國時報)