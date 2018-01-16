活化空軍三重一村 公聽會意見不一

2018年01月16日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

占地1.4公頃的空軍三重一村是北台灣僅存的防炮眷村，新北市文化局為活化空軍三重一村，15日下午召開園區委外營運促參評估公聽會，討論引進民間企業參與可行性，文化局廣邀議員、里長、在地居民及多名專家學者參與討論，現場正反意見不一，未來將納入各方建議，作為營運規畫參考。

空軍三重一村2006年登錄為歷史建築，2012年被國防部選定為「國軍老舊眷村保存文化園區」，其中地下甬道更是罕見，而眷村裡的人情味、臘肉香、麻將聲及愛國情操，見證動盪局勢下的歷史痕跡。目前正進行修復及再利用工程，預計今年9月完工。

為活化空軍三重一村，文化局15日召開委外營運促參評估公聽會，討論未來園區的保存、再利用方式，以及引進民間企業參與可行性。除硬體設施修復盡量保持原貌外，並將埋藏地下的防砲陣地舊址清淤後重新開放，也將規畫眷村文物、情境空間等展示區，讓民眾體驗早期眷村文化。

文化局主祕翁玉琴表示，採促參方式引進民間企業，主要借重民間資金、創意及活絡的營運方式，讓所有人一起合作，公聽會希望蒐集各方意見，提供市府參考，重現三重一村的風華。

但新北市眷村文化協會反對促參委外經營方案，希望保留眷村原貌，更拒絕因促參作業傾向財團。

三重光輝里長吳松春說，「必須了解在地人心聲」，偌大的園區周邊環保、交通、綠化配套措施不足，加上園區沒有亮點，無法吸引人潮，再完善的規畫都將成為蚊子館。

實踐大學管理學院助理教授李志仁則建議，可以敦煌石窟為例，結合文化與科技VR、AR，讓民眾重溫眷村時光，打造全台最特別的眷村園區。

(中國時報)