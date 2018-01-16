以醬料寫字 廖慶華顛覆書法

2018年01月16日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

熱愛運動及書法創作的書法家廖慶華，面對人生各領域秉持八爪章魚般的好奇與嘗試，自許為「章魚人」的他大學畢業後曾任3年的正職網球教練，後轉戰傳播藝術、設計學位，以動感線條、留白，創作出後現代書法藝術，充滿張力的作品與八爪章魚型態有幾分神似。

能靜能動的廖慶華中學時期開始勤練傳統書法，大學主修哲學、碩士研究傳播藝術、博士班則專精現代書法藝術研究，現任國立東華大學藝術與設計學系系主任及研究所所長，他的書法創作涵蓋運動、影像、戲劇、哲學與傳播元素，大膽嘗試各種媒材來創作，水泥漆、醬油、番茄醬等材料，都曾是他的創作媒材。

廖慶華說，現代書藝就是書法和其他藝術的碰撞和結合，當書法用不同的媒材和方式表現的時候，創意的火花就出現了，他強調，「不拘泥於任何形式，以忠於自己不媚俗的立場」只要能表現出個人真正的感動與特色，就是最好的創作，自己現在吃早餐都要在蛋餅或盤子上以醬料寫字，才算一天的開始。

廖慶華以顛覆的手法，將純粹的書法線條創作成「翻轉書法」，成為一幅幅抽象與具象的藝術品，他認為傳統書法的打底是最好的創作養分，加入生命經驗的詮釋，每幅作品亦是抽象畫、亦是書法。

多次受邀在國內外設展的廖慶華，即日起至新北市台灣圖書館雙和藝廊展出「翻轉吧！書法」個展，作品將展出至1月28日，他也將於1月21日下午2點在現場作導覽，邀請民眾一起親身體驗「翻轉吧！書法」的奇幻旅程。

(中國時報)