中原7系所協力 霄裡風華再現

中原大學設計學院師生，重新營造八德霄裡地區再現風華。（中原大學提供）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

為讓老社區再現生機，中原大學與八德竹霄社區合作，以「樂齡福祉、食養社造、設計創業」為目標，結合7系所專業為地方注入活力。室內設計系學生結合霄裡稻田之美打造稻草人路標、用發光石重現「石母娘娘」傳說，建築系學生則製作歷史人文桌遊「竹霄棋」，為地方帶來新改變。

八德霄裡地區融合多元族群文化，竹霄社區有客家庄珍貴的浣衣文化發源地及石母娘娘信仰，金城社區則是退伍老兵眷村，也是鮮少被關心的弱勢社區。建築系學生發揮專業，設計適合長輩們蹲在浣衣池邊洗衣的椅子，希望當地獨特的浣衣文化跟農村之美得以保存。

此外，竹霄地區的「和成客家八音團」傳統音樂技法即將失傳，為了讓年輕人感受傳統八音魅力，商業設計系學生結合AR科技讓八音教材活化，只要利用行動裝置掃描圖畫設計，就可以聆聽客家八音演奏，讓傳統文化增添科技與趣味。

景觀系則和台灣溼地復育協會合作，由大學生帶頭整理生態池，栽種可淨化水質的原生種植物，結合環工系專業實施水質檢測、環境教育。竹霄社區發展協會理事長鄧旭東說，看到學生在嚴寒冬天穿著青蛙裝下水整理環境，心中感動又感謝，希望未來整個社區可以在大家的努力下更茁壯、更美好。

(中國時報)

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