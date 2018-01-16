疑人造雨傷柑橘 會勘釐清

公館大坑地區大堆不良椪柑被堆置，橘農質疑是人工增雨造成農損。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

人工增雨對農作竟有殺傷力？苗栗縣公館鄉大坑地區柑橘，在經濟部水利署實施人工增雨後，疑因豐沛雨水造成柑橘嚴重水傷，滿地落果，立委徐志榮15日邀集相關單位實地會勘，研擬相關救助辦法。然因雨水成分待驗，且受損未達補助標準，決議10日後再行開會討論。

遭果農質疑的是1月6日的人工增雨，水利署在竹苗的明德等4座水庫各施放2支有氯化鈣成分的暖雲劑，確實給集水區帶來相當雨量，懷疑是造成農損的禍首，這也前所未聞。

徐志榮邀農糧署、水利署、縣府農業處、公館鄉公所、農會及各級民代，先後前往大坑陳情的柑橘產銷班長彭邱金枝和果農黃梅櫻等人柑橘園現勘。一處是果園滿是紅蜜橘落果，另一處則堆置如山的椪柑，許多已軟爛，心血泡湯令人心疼。

彭邱金枝說，4日雇工採收時狀況良好，5日下雨沒採，6日人工增雨，10日採收時即發現柑橘都軟爛。黃梅櫻說，今年人工增雨竟造成嚴重農損，有別於往年。

水利署與台大大氣所專家分別表示，人工增雨最多增加降雨10％，但燄劑入雲及降雨後，對環境與人體沒影響，但5天增加200毫米降雨在冬季十分罕見，是否土壤水份過度飽和和寒流造成，有討論空間。但農糧署指受損面積未達補助標準，地方仍盼尋求其他救助。

(中國時報)

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